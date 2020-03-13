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Güvenlik kaynakları: "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor.
6 saat önce
Güvenlik kaynakları: "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:06 Kaynak: AA
Güvenlik kaynakları: "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor. Buralardan ağır silahların çekilmesi söz konusu değil."
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