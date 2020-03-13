Güvenlik kaynakları: "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik kaynakları: '(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor. - Son Dakika

Güvenlik kaynakları: "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor.

6 saat önce

Güvenlik kaynakları: "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor.

Güvenlik kaynakları:

Güvenlik kaynakları: "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor. Buralardan ağır silahların çekilmesi söz konusu değil."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:30 THY 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını durdurdu
19:30 Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor
19:30 Fenerbahçe, Konya'ya geldi
19:30 Ejderha Fırtınası Mısır'da 20 can aldı
19:30 Milletvekilleri Kaya ve Dinç'ten Hakkari'de esnaf ziyareti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik kaynakları: "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]