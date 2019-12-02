Son Dakika Haberleri: Güvenlik Kaynakları: "Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz."
Son Dakika Güncel Güvenlik Kaynakları: 'Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz.' - Son Dakika

Güvenlik Kaynakları: "Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz."

6 saat önce

Güvenlik Kaynakları: "Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz."

Güvenlik Kaynakları:

Güvenlik Kaynakları: "Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
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