Güvenlik Kaynakları: "Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz." - ANKARA

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İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi

İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu

Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var