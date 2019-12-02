Son Dakika › Güncel › Güvenlik Kaynakları: 'Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz.' - Son Dakika
Güvenlik Kaynakları: "Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz."
6 saat önce
Güvenlik Kaynakları: "Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz."
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
Güvenlik Kaynakları: "Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz." - ANKARA
İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var