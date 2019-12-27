Güvenlik kaynakları, (Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik kaynakları, (Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği... - Son Dakika

Güvenlik kaynakları, (Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği...

6 saat önce

Güvenlik kaynakları, (Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Güvenlik kaynakları, (Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği..., System.String[]

Güvenlik kaynakları, ( Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi. - ANKARA

Libya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
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