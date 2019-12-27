Güvenlik kaynakları, (Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği... - Son Dakika

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Güvenlik kaynakları, (Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği...
6 saat önce
Güvenlik kaynakları, (Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
Güvenlik kaynakları, ( Libya'ya asker gönderilmesi) TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi. - ANKARA
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