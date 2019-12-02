Son Dakika Haberleri: Güvenlik kaynakları: "(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor.
Son Dakika Güncel Güvenlik kaynakları: '(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor. - Son Dakika

Güvenlik kaynakları: "(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor.

6 saat önce

Güvenlik kaynakları: "(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor.

Güvenlik kaynakları:

Güvenlik kaynakları: "(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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