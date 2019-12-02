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Güvenlik kaynakları: "(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor.
6 saat önce
Güvenlik kaynakları: "(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Güvenlik kaynakları: "(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil."
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