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Güvenlik kaynakları: "NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı...
6 saat önce
Güvenlik kaynakları: "NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz.Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir"
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:04 Kaynak: AA
Güvenlik kaynakları: "NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz. Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir"
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz İstanbul'un deprem tehlikesi çalıştayda konuşuldu