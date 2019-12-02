Son Dakika Haberleri: Güvenlik kaynakları: "NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı...
Son Dakika Güncel Güvenlik kaynakları: 'NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı... - Son Dakika

Güvenlik kaynakları: "NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı...

6 saat önce

Güvenlik kaynakları: "NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz.Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir"

Güvenlik kaynakları:

Güvenlik kaynakları: "NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz. Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir"

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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