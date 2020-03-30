PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Son Dakika

PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi

6 saat önce

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortaklaşa düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Gerçekleştirilen operasyonda örgütün üst düzey ismi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen'in örgüt içinde bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın terörist olduğunu bildirdi.

PKK'nın en üst karar alma organlarından KCK Önderlik Komitesi ve Yürütme Konseyinin üyesi "Hacer Guyi/Hacer Hilal" kod adlı Nazife Bilen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'TSK) Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT'in PKK'nın üst düzey tepe yöneticilerinin elimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında operasyon için Kandil bölgesinde yerel ve insana dayalı örgüt yapılanmasının içerisindeki istihbarat unsurlarından faydalandığı, bu çerçevede MİT'in aylar önce bölgede kurduğu yerel ağ unsurları üzerinden hedefle ilgili anlık bilgiler toplamaya başladığı öğrenildi. Kandil'de toplanan bilgilerin MİT karargahında değerlendirilmesi sonrasında Mart 2020'de operasyon için harekete geçildiği ve sivillerin operasyondan etkilenmemesi, hedefin tek vuruşla imha edilmesi için detaylı çalışma başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca operasyondan kısa bir süre önce güvenlik gerekçesiyle bazı MİT unsurlarının farklı bölgelere sevk edildiği bilgisi edinildi.

PKK KADIN HAREKETİNİN KURUCULARINDANDI

Nazife Bilen'in KCK Önderlik Komitesinin aktif 6 üyesinden biri olduğu, Suriye ve Lübnan'da Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim almasının ardından terör örgütünün kadın hareketinin ilk kurucuları arasında yer aldığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nazife Bilen'in yokluğunun ilk aşamada PKK/KCK kadın yapısının moral motivasyonunu yıkacağı belirtildi. Ayrıca KCK kadın yapısının Irak'ta ilk defa bu kadar üst düzey kayıp verdiğine dikkat çeken kaynaklar, bunun kısa ve orta vadeli sonuçları olacağını bildirdi.

PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:40 Kaynak: AA

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