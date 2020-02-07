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Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile bölgedeki ilişkiler) Rus unsurların karargah ve komutanı arasında...
6 saat önce
Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile bölgedeki ilişkiler) Rus unsurların karargah ve komutanı arasında iletişim, koordinasyon var. Hiçbir sıkıntı yok."
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
Güvenlik Kaynakları: " (Rusya ile bölgedeki ilişkiler) Rus unsurların karargah ve komutanı arasında iletişim, koordinasyon var. Hiçbir sıkıntı yok." - ANKARA
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