Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile bölgedeki ilişkiler) Rus unsurların karargah ve komutanı arasında... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik Kaynakları: '(Rusya ile bölgedeki ilişkiler) Rus unsurların karargah ve komutanı arasında... - Son Dakika

Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile bölgedeki ilişkiler) Rus unsurların karargah ve komutanı arasında...

6 saat önce

Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile bölgedeki ilişkiler) Rus unsurların karargah ve komutanı arasında iletişim, koordinasyon var. Hiçbir sıkıntı yok."

Güvenlik Kaynakları:

Güvenlik Kaynakları: " (Rusya ile bölgedeki ilişkiler) Rus unsurların karargah ve komutanı arasında iletişim, koordinasyon var. Hiçbir sıkıntı yok." - ANKARA

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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