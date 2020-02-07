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Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava...
6 saat önce
Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava şartları çok ağır gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
Güvenlik Kaynakları: " (Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava şartları çok ağır gidiyor. Hava şartlarından dolayı erteleniyor. Şu anda devriyelerle ilgili bir sıkıntı yok." - ANKARA
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