Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik Kaynakları: '(Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava... - Son Dakika

Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava...

6 saat önce

Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava şartları çok ağır gidiyor.

Güvenlik Kaynakları:

Güvenlik Kaynakları: " (Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava şartları çok ağır gidiyor. Hava şartlarından dolayı erteleniyor. Şu anda devriyelerle ilgili bir sıkıntı yok." - ANKARA

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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