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Güvenlik Kaynakları: "Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provokasyonlar, Rusya'nın...
6 saat önce
Güvenlik Kaynakları: "Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provokasyonlar, Rusya'nın girişimleriyle azaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
Güvenlik Kaynakları: "Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provokasyonlar, Rusya'nın girişimleriyle azaltıldı." - ANKARA
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