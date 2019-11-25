Son Dakika Haberleri: Güvenlik Kaynakları: "Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provokasyonlar, Rusya'nın...
Son Dakika Güncel Güvenlik Kaynakları: 'Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provokasyonlar, Rusya'nın... - Son Dakika

Güvenlik Kaynakları: "Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provokasyonlar, Rusya'nın...

6 saat önce

Güvenlik Kaynakları: "Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provokasyonlar, Rusya'nın girişimleriyle azaltıldı.

Güvenlik Kaynakları:

Güvenlik Kaynakları: "Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provokasyonlar, Rusya'nın girişimleriyle azaltıldı." - ANKARA

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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