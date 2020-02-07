Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik Kaynakları: '(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede... - Son Dakika

Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede...

6 saat önce

Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek.

Güvenlik Kaynakları:

Güvenlik Kaynakları: "( Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek." - ANKARA

Serakib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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