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Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede...
6 saat önce
Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Güvenlik Kaynakları: "( Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek." - ANKARA
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