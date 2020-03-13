Güvenlik kaynakları: "Suriye'deki gözlem noktalarında sıkıntı yok, gözlem noktaları görevlerine... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik kaynakları: 'Suriye'deki gözlem noktalarında sıkıntı yok, gözlem noktaları görevlerine... - Son Dakika

Güvenlik kaynakları: "Suriye'deki gözlem noktalarında sıkıntı yok, gözlem noktaları görevlerine...

6 saat önce

Güvenlik kaynakları: "Suriye'deki gözlem noktalarında sıkıntı yok, gözlem noktaları görevlerine devam ediyor.

Güvenlik kaynakları:

Güvenlik kaynakları: " Suriye'deki gözlem noktalarında sıkıntı yok, gözlem noktaları görevlerine devam ediyor. İkmalde sorun yaşanmazken, ağır silahların gözlem noktalarından çekilmesi söz konusu değil." - ANKARA

Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
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