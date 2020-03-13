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Güvenlik kaynakları: "Suriye'deki gözlem noktalarında sıkıntı yok, gözlem noktaları görevlerine...
6 saat önce
Güvenlik kaynakları: "Suriye'deki gözlem noktalarında sıkıntı yok, gözlem noktaları görevlerine devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
Güvenlik kaynakları: " Suriye'deki gözlem noktalarında sıkıntı yok, gözlem noktaları görevlerine devam ediyor. İkmalde sorun yaşanmazken, ağır silahların gözlem noktalarından çekilmesi söz konusu değil." - ANKARA
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