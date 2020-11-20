Güvenlik kaynakları: "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir" - Son Dakika

Güvenlik kaynakları: "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir"
20.11.2020 16:57
Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını açıkladı.
Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını açıkladı.
Güvenlik kaynakları, "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" bilgisini verdi. 19-21 Kasım arasında bedelli askere alımların ise ertelenmediği kaydedildi.
(İHA)
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