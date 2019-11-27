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Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında...
6 saat önce
Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettik. Bundan dolayı Hakurk'a bir operasyon başlattık."
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettik. Bundan dolayı Hakurk'a bir operasyon başlattık." - ANKARA
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