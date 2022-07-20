Güvenlik kaynakları, 'TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Güvenlik kaynakları, 'TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasını yalanladı

20.07.2022 23:31
Güvenlik kaynakları, 'TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasını yalanladı

IRAK'ın kuzeyindeki Parakh köyü civarında meydana gelen patlamanın, TSK'nın düzenlediği atışlar sonucu meydana geldiği iddiaları, güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.

IRAK'ın kuzeyindeki Parakh köyü civarında meydana gelen patlamanın, TSK'nın düzenlediği atışlar sonucu meydana geldiği iddiaları, güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı. Saldırının teröristler tarafından düzenlendiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında meydana gelen patlamada ölen ve yaralanlar olduğu belirtildi. Terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan bazı medya organlarında, patlamanın TSK'nın Duhok'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle kaynaklandığı yönünde iddialar yer aldı. Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu bildirdi. Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri vurgulanırken, bu tür haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığı, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığı ifade edildi.


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'TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasına yalanlama 'TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasına yalanlama Dışişleri: '(Dohuk'taki saldırı) Irak yetkililerini (PKK) terör örgütünün etkisi altında açıklamalar yapmamaya, faillerin açığa çıkarılması için iş... Dışişleri: '(Dohuk'taki saldırı) Irak yetkililerini (PKK) terör örgütünün etkisi altında açıklamalar yapmamaya, faillerin açığa çıkarılması için iş...
Kaynak: DHA

Irak, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenlik kaynakları, 'TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasını yalanladı - Son Dakika

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