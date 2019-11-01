Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören...
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Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle bölgeye döndüğünü aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle bölgeye döndüğünü aktardı. - ANKARA
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