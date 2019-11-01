Son Dakika Haberleri: Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören...
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören...

Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören...

6 saat önce

Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle bölgeye döndüğünü aktardı.

Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören..., System.String[]

Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle bölgeye döndüğünü aktardı. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:34:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]