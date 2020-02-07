Güvenlik Kaynakları:

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti

Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış