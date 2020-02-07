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Güvenlik Kaynakları: "TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır.
6 saat önce
Güvenlik Kaynakları: "TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Güvenlik Kaynakları: "TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde gereğini yapar." - ANKARA
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