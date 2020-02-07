Güvenlik Kaynakları: "TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik Kaynakları: 'TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. - Son Dakika

Güvenlik Kaynakları: "TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır.

6 saat önce

Güvenlik Kaynakları: "TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır.

Güvenlik Kaynakları:

Güvenlik Kaynakları: "TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde gereğini yapar." - ANKARA

TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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