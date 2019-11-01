Güvenlik kaynakları, Türk-Rus ortak devriyesinin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30...
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Güvenlik kaynakları, Türk-Rus ortak devriyesinin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:07 Kaynak: İHA
Güvenlik kaynakları, Türk-Rus ortak devriyesinin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında olduğunu kaydetti. - ANKARA
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