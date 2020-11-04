Mehmetçik, talep devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya devam edecek - Son Dakika

Mehmetçik, talep devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya devam edecek

04.11.2020 13:54
Mehmetçik, talep devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya devam edecek, System.String[]

MEHMETÇİĞİN, Milli Mutabakat Hükümeti'nin talebi devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya, Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan ve yürürlüğe giren mutabakatlara uygun olarak eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceği bildirildi.

MEHMETÇİĞİN, Milli Mutabakat Hükümeti'nin talebi devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya, Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan ve yürürlüğe giren mutabakatlara uygun olarak eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceği bildirildi.

Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde düzenlenen 5+5 askeri komite toplantılarında kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşma sağlandı. Toplantıda ayrıca 'askeri güçlerin karargahlarına dönüşünü ve yabancı unsurların askeri temas hatlarından çekilmesini' denetlemek üzere askeri bir alt komite oluşturuldu. Güvenlik kaynakları, söz konusu toplantı ve alınan kararlara yönelik yaptıkları değerlendirmede, Libyalıların öncülüğü ve sahipliğinde, istisnasız tüm Libya vatandaşlarını kapsayan, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini sağlamış, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Libya'nın oluşmasından yana olduklarını belirtti.

'LİBYALI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Türkiye'nin Libya'nın toprak bütünlüğü, barış ve istikrarını amaçladığını ifade eden kaynaklar, "Türkiye, Libya'daki krizin çözümünün ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunmaktadır. Bu yönde atılan her adım ve olumlu gelişme memnuniyetle karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.Libya'nın meşru hükümetinin Milli Mutabakat Hükümeti olduğuna vurgu yapan kaynaklar, şunları söyledi:

"Türkiye olarak biz Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerine bulunmaktayız ve Milli Mutabakat Hükümeti'nin talebi devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya, Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan ve yürürlüğe giren mutabakatlara uygun olarak eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, amacımız 500 yıla varan birlikteliğimiz, ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız ve inançlarımız bulunan Libya'da; toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Milli Mutabakat Hükümeti'nin ve Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz."


Mehmetçik, talep devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya devam edecek

Türkiye, Milli, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Mehmetçik, talep devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya devam edecek - Son Dakika


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