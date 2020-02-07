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Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli...
6 saat önce
Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerecine sahiptir.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerecine sahiptir." - ANKARA
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