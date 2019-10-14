Güvenlik kaynaklarınca, Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme...
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Güvenlik kaynaklarınca, Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:02 Kaynak: AA
Güvenlik kaynaklarınca, Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.
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