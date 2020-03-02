Güvenlik korucuları Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak istiyor - Son Dakika

ANADOLU Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, korucular olarak 'Bahar Kalkanı' harekatına destek vermek için Suriye'ye gitmek istediklerini söyledi.

Ziya Sözen, konfederasyon olarak 26 ilden sınır ötesindeki Mehmetçiğe destek olmak ve şehit ailelerinin acılarını paylaşmak için Reyhanlı'ya geldiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatına katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı'ndan destek beklediklerini belirten Ziya Sözen, Türkiye'nin, PKK ve FETÖ terör örgütlerine diz çöktürdüğü gibi Esad rejimine de diz çöktüreceğini ifade ederek, "Biz bu zamana kadar esaret altında yaşamadık, bundan sonra da yaşamayız. Mehmetçiğimizi şehit etmekle bize diz çöktüremezler. Suriye'nin toprağında da petrolünde de gözümüz yok. Biz, mazlum ve mağdurların bizden yardım istemesinden dolayı Suriye'deyiz. Birlik, beraberlik ve huzuru sağladığımızda, ülkemizde yaşayan 4,5 milyon sığınmacının da memleketlerine dönmesiyle biz de oradan çekileceğiz. Bu anlamda operasyonu yöneten başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz" diye konuştu.

'HAREKATA KATILMAK İSTİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'ye gitme taleplerini yinelediklerini belirten Sözen, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz, Suriye'de zalim Esad rejimiyle çatışırken evlerimizde oturmak istemiyoruz. Biz, ellerinde silah olan korucularımızın sınır ötesine gönderilmesini istiyoruz. Biz, yıllardır Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'da asker, polis ve korucu aynı mevzilerde şehit olduk. Mehmetçiğimize bir nebze olsun yardımımız dokunursa, kendimizi iyi hissedeceğiz. Bin 800 şehit, 3 binin üzerinde gazi veren bir camia olarak şimdi de Suriye'de şehadet şerbetini içmek istiyoruz. Umuyoruz ki Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanlığı bu talebimize olumlu yanıt verirler."

Açıklamanın ardından grup, şehitlerin adının yazılı olduğu dövizlerle "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.