Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı - Son Dakika

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Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı
6 saat önce
Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kalması Güvenlik korucularının bölgeye hareket etmeleri VAN - Van'ın Çatak ilçesindeki güvenlik korucuları, Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:24 Kaynak: AA
Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kalması
Güvenlik korucularının bölgeye hareket etmeleri VAN - Van'ın Çatak ilçesindeki güvenlik korucuları, Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.
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