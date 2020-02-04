Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı - Son Dakika

Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı

6 saat önce

Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kalması Güvenlik korucularının bölgeye hareket etmeleri VAN - Van'ın Çatak ilçesindeki güvenlik korucuları, Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.

Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kalması

Güvenlik korucularının bölgeye hareket etmeleri VAN - Van'ın Çatak ilçesindeki güvenlik korucuları, Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.

Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı

Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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