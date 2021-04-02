Güvenlik korucuları, çığ tatbikatında kar altında kalan 3 kişiyi kurtardı - Son Dakika

BİTLİS Afet Acil Durum Müdürlüğü'nce koruculara yönelik çığda kurtarma eğitimi verildi. Mutki ilçesine bağlı köylerdeki 100 korucunun katıldığı eğitimler, 3 gün sürdü. Eğitim sonrasında Mutki yolunda çığ tatbikatına katılan korucular, senaryo gereği kar altında kalan 3 kişi için kurtarma çalışması yaptı.

Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser ve İl Afet Acil Durum Müdür Vakili Erdal Tunçtan'ın da izlediği tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri de destek verdi. Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, "İçişleri Bakanlığımızın 2021 yılını afet yılı ilan etmesi münasebetiyle afette daha hazır bir Türkiye için çalışmalarımıza sene başından itibaren başladık. Bölgemiz son derece yoğun kar yağışı alan ve engebeli arazi olması münasebetiyle de çığ afetine çok maruz bölge. Buna binaen başta AFAD ve UMKE ekiplerimiz olmak üzere, çığ ile ilgili çalışmalarını yapıyor. Olası çığ felaketinde bizlere yardımcı olacak kuruluşlarımıza da gerekli eğitimi veriyor. Bugün Mutki ilçemizde güvenlik korucularımıza çığ afeti olduğu taktirde nasıl yol izleyeceklerini anlattık. Bu konuda eğitimlerini verdik. Bugün yaptığımız tatbikatla bunu sonuçlandırdık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

'EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK'

İl Afet Acil Durum Müdür Vekili Erdal Tunçtan, bu tür eğitimlerin diğer ilçelerdeki korucular için de verileceğini belirterek, "Müdürlüğümüzce AFAD Başkanlığımızla koordineli bir şekilde güvenlik korucularına yönelik yapmış olduğumuz eğitimlerimiz bugün sonlandı. Güvenlik korucularımıza yönelik eğitimlerimiz için de olası afet durumunda, çığ bölgesinde geçilecek noktaların bilinmesi, çığ sondasının nasıl kullanılması gerektiği, küreklerin nasıl kullanılacağı konusunda teknik bilgiler aldılar. Bölgemiz malum çığ bölgesi. Dolayısıyla güvenlik korucularımızın bölgeyi tanımaları konusunda bu eğitimleri benimsiyoruz. Van ve Diyarbakır illerimizden gelen AFAD eğitmenleri tarafından eğitimler verildi. Olası çığ afetinde kaçış bölgelerinin nereler olduğu konusunda teknik bilgiler verildi. Faydalı eğitim olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik 100 kişilik güvenlik korucumuza eğitim verildi. Haftaya 100 kişilik ekip alarak onlara eğitimler verilecek. Bugün yaptığımız tatbikatla bunu sonlandırdık. Eğitimlerimizin devamı gelecektir. Önümüzdeki yıllarda da diğer ilçelerimizdeki güvenlik korucularımıza yönelik eğitimleri sürdüreceğiz. Amacımız afetsiz ve afette hazır bir Bitlis sloganıyla çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikat katılanların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.