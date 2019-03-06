Son Dakika Haberleri: Güvenlik Korucuları Darp Edildi

Güvenlik Korucuları Darp Edildi

2 saat önce

Mardin Midyat ilçesinde, kavgayı ayırmak isteyen 3 güvenlik korucusu darp edildi.

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Mardin Midyat ilçesinde, kavgayı ayırmak isteyen 3 güvenlik korucusu darp edildi.

Olay, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşeceği sırada araya köyün güvenlik korucuları girdi. Çıkan tartışmada 3 güvenlik korucusu darp edildi. Olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan korucuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayda husumet ve kavga çıkaran 6 kişi gözaltına alındı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:20 Kaynak: İHA

Bağlarbaşı, Midyat, Mardin, 3. Sayfa
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