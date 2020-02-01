Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonundan Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonundan Elazığ'a yardım - Son Dakika

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonundan Elazığ'a yardım

6 saat önce

Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan ihtiyaç malzemelerinden oluşturulan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonundan Elazığ'a yardım, System.String[]

Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan ihtiyaç malzemelerinden oluşturulan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu tarafından bir kampanya başlatıldı. Toplanan battaniye, ısıtıcılar, giyim ve gıda malzemeleri bir kamyona yüklenerek Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı. Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, Elazığ ve Malatya'daki depremlerden dolayı devlet, sivil toplum kuruluşları ve millet el ele vererek yardım konusunda yarıştığını belirtti. Başkan Kahraman, "Bu acıya duyarsız kalmayan ve depremi yakinen tanıyan Vanlı hemşerilerimiz çok kısa bir süre zarfında deprem bölgesindeki depremzedelere yardımları ulaştırmış olup Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin acılarına ortak olmuştur. Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu olarak bu acıya yine bizler de duyarsız kalmadık. Başlattığımız yardım kampanyamız hedefine ulaşmış ve yardım kamyonlarımız yola çıkmaya hazır hale gelmiştir. Ben buradan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yine aynı süreçte bizleri yardımlarıyla yalnız bırakmayan Vanlı hemşerilerime güvenlik korucularıma şükranlarımı sunuyorum" dedi. - VAN

Elazığ, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
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