Güvenlik korucuları sınırda bayrak nöbetinde - Son Dakika
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Güvenlik korucuları sınırda bayrak nöbetinde

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kuzey Irak sınırında vatan nöbeti tutan güvenlik korucuları, dağın zirvesinde dikili ay yıldızlı Türk bayrağı nöbetine devam ediyor.

Güvenlik korucuları sınırda bayrak nöbetinde, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kuzey Irak sınırında vatan nöbeti tutan güvenlik korucuları, dağın zirvesinde dikili ay yıldızlı Türk bayrağı nöbetine devam ediyor.

Uludere ilçesine bağlı Tekevler köyünde vatan nöbeti tutan güvenlik korucularının karlı dağlarda ay yıldızlı Türk bayrak altında çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgede dağın zirvesinde dikilen ay yıldızlı Türk bayrağı altında vatan nöbeti tutan güvenlik korucuları, hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düştüğü bölgelerde teröristlere göz açtırmıyor. PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahlarında duran Mehmetçik ve güvenlik korucuları, kar kış demeden görevlerini icra ediyor.

(Serdar Gükçe/İHA)

Uludere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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