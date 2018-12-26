Son Dakika Haberleri: Güvenlik Korucularına 135 Lira Ek Tazminat

Güvenlik Korucularına 135 Lira Ek Tazminat

2 saat önce

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile güvenlik korucularına 135 lira aylık ek tazminat ödenecek.

Güvenlik Korucularına 135 Lira Ek Tazminat, System.String[]
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile güvenlik korucularına 135 lira aylık ek tazminat ödenecek.

Güvenlik korucularına ek tazminat ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, IğdırKahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da istihdam edilen güvenlik korucularına 135 lira aylık ek tazminat ödenecek. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:39 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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