Güvenlik Korucularına 135 Lira Ek Tazminat
2 saat önce
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile güvenlik korucularına 135 lira aylık ek tazminat ödenecek.
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı
Kararı ile güvenlik korucularına 135 lira aylık ek tazminat ödenecek.
Güvenlik korucularına ek tazminat ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre Adıyaman
, Ağrı
, Ardahan
, Batman
, Bingöl
, Bitlis
, Diyarbakır
, Elazığ
, Erzincan
, Erzurum
, Gaziantep
, Hakkari
, Hatay
, Iğdır
, Kahramanmaraş
, Kars
, Kilis
, Malatya
, Mardin
, Muş
, Osmaniye
, Siirt
, Şanlıurfa
, Şırnak
, Tunceli
ve Van
'da istihdam edilen güvenlik korucularına 135 lira aylık ek tazminat ödenecek. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:39 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek
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