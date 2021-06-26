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Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi - Son Dakika

Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi

26.06.2021 11:26
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi, System.String[]

Erzurum'da kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra STK'lara eğitim veren AFAD görevlileri, Erzurum'da görev yapan güvenlik korucularına da aynı eğitimleri verdi.

Erzurum'da kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra STK'lara eğitim veren AFAD görevlileri, Erzurum'da görev yapan güvenlik korucularına da aynı eğitimleri verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 yılını 'AFAD Eğitim Yılı" olarak ilan etmesinin ardından Erzurum'a bağlı 13 ilçede, Çat, Palandöken, Oltu, Şenkaya, Olur, Tekman, Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Pasinler, Aşkale ve Köprüköy'de 1192 gönüllü korucu ve güvenlik korucularına yönelik AFAD görevlileri tarafından 'AFAD Farkındalık Eğitimi' verildi.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Afet eğitimleri, tüm dünyada risk azaltma çalışmalarının ve zarar azaltma gayretlerinin stratejik bir bileşeni olarak değerlendiriliyor.

Toplumda risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan Türkiye Afet Eğitim Yılı ile 2021 yılında 51 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar; illerde Vali ve ilçelerde Kaymakamların koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor. - ERZURUM

Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi

Sivil Toplum Kuruluşları, Erzurum, Kamu, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi - Son Dakika


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