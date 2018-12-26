Son Dakika Haberleri: Güvenlik Korucularına Aylık 135 Lira Ek Tazminat

Güvenlik Korucularına Aylık 135 Lira Ek Tazminat

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güvenlik Korucularına Aylık 135 Lira Ek Tazminat, System.String[]
Cumhurbaşkanı kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.

Söz konusu karar 15 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:26 Kaynak: AA

Van, Cumhurbaşkanı, Güncel
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