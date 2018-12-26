Güvenlik Korucularına Aylık 135 Lira Ek Tazminat
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı
kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Adıyaman
, Ağrı
, Ardahan
, Batman
, Bingöl
, Bitlis
, Diyarbakır
, Elazığ
, Erzincan
, Erzurum
, Gaziantep
, Hakkari
, Hatay
, Iğdır
, Kahramanmaraş
, Kars
, Kilis
, Malatya
, Mardin
, Muş
, Osmaniye
, Siirt
, Şanlıurfa
, Şırnak
, Tunceli
ve Van
'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek. Söz
konusu karar 15 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:26 Kaynak: AA
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