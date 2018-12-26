Son Dakika Haberleri: Güvenlik Korucularına Aylık 135 Lira Ek Tazminat

Güvenlik Korucularına Aylık 135 Lira Ek Tazminat

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.

Güvenlik Korucularına Aylık 135 Lira Ek Tazminat, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:41 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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