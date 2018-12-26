Güvenlik Korucularına Aylık 135 Lira Ek Tazminat
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adıyaman
, Ağrı
, Ardahan
, Batman
, Bingöl
, Bitlis
, Diyarbakır
, Elazığ
, Erzincan
, Erzurum
, Gaziantep
, Hakkari
, Hatay
, Iğdır
, Kahramanmaraş
, Kars
, Kilis
, Malatya
, Mardin
, Muş
, Osmaniye
, Siirt
, Şanlıurfa
, Şırnak
, Tunceli
ve Van
'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:41 Kaynak: İHA
Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek
Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı
İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek