Güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı
kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:23
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Güvenlik Korucularına Aylık 135 Lira Ek Tazminat
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