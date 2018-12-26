Son Dakika Haberleri: Güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat

Güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat, System.String[]
Cumhurbaşkanı kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:23 

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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