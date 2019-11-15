Son Dakika Haberleri: Güvenlik korucularına "Hizmetiçi Eğitim" semineri
Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik korucularına 'Hizmetiçi Eğitim' semineri - Son Dakika

Güvenlik korucularına "Hizmetiçi Eğitim" semineri

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de görev yapan 500 güvenlik korucusuna "Hizmetiçi Eğitim" semineri verildi.

Güvenlik korucularına

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de görev yapan 500 güvenlik korucusuna "Hizmetiçi Eğitim" semineri verildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda verilen seminere Vali Vekili İdris Koç, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Mithat Can Kutluca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Din Sosyolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Bayram Demirtaş, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, protokol üyeleri ve güvenlik korucuları katıldı. Seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Seminerde konuşma yapan Prof. Dr. Özcan Güngör, toplumumuzun temel taşlarından biri olan aile yapısı ile milli, kültürel ve ahlaki değerler hakkında bilgi verdi. Güngör, daha sonra yardımseverlik, misafirperverlik, hoşgörü ve fedakarlık konuları hakkında konuştu.


Prof. Dr. Bayram Demirtaş ise, kişiler arası iletişim, empati ve hoşgörü, olumlu düşünme hakkında bilgi verdi.


Vatanseverlik, tarih bilinci, milli ve manevi değerlere değinen İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Mithat Can Kutluca'nın konuşmasının ardından güvenlik korucularının sorun ve talepleri dinlendi.


Seminer, valilik tarafından verilen yemekle son buldu. - HAKKARİ

Mithat Can, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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