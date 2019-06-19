Son Dakika Haberleri: Güvenlik korucularına saldıran terörist etkisiz hale getirildi
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Güvenlik korucularına saldıran terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Hakkari Yüksekova'da güvenlik korucularına roketatarlı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çatışmada yaralanan bir teröristin de yakalanması için operasyon devam ediyor.

Güvenlik korucularına saldıran terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Hakkari Yüksekova'da güvenlik korucularına roketatarlı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çatışmada yaralanan bir teröristin de yakalanması için operasyon devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:03 
PKK, saldırı, hakkari, yüksekova, Ekonomi
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