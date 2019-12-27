Güvenlik korucularından maaş düzenlemesi talebi - Son Dakika

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, güvenlik korucularının maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirterek, "Bin 750'si şehit, 2 bin 180'i gazi olan, vatan için canlarını seve seve veren güvenlik korucularımızın maaşının asgari ücretin altında kalması bizleri son derece üzmüştür" dedi.



Güvenlik korucuları, aldıkları ücretin yeni açıklanan ve 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek asgari ücretin altında kalmasına tepki gösterdi. Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, güvenlik korucularının maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını kaydederek, "Bin 750'si şehit, 2 bin 180'i gazi olan, vatan için canlarını seve seve veren güvenlik korucularımızın maaşının asgari ücretin altında kalması bizleri son derece üzmüştür. Bu güvenlik korucularımıza yapılan en büyük haksızlıktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, İçişleri Bakanımızdan, devlet büyüklerimizden bu konuyu dikkatte alarak güvenlik korucularımızın maşlarını düzeltilmesini istiyoruz. Gece gündüz dağ taş yağmur, çamur, kar demeden canları ve kanları pahasına görev yapan ve halen 2 bin 27 lira maaş ve 135 TL aylık ek tazminatla birlikte 2 bin 162 lira aylık alan güvenlik korucularımızın maaşla ilgili durumları belirsizliğini koruyor. Mevcut durumda 2020 yılının ilk yarısında memur maaşına yapılan yüzde 4'lük artışla 81 lira maaş zammı alacak olan korucularımızın maaşları 2 bin 108 lira, ek 135 liralık tazminatla birlikte 2 bin 243 lira olacaktır. Yani bu durumda yine asgari ücrettin altında kalacak maaşları terörle ve teröristle mücadelede bin 750 şehit veren, halen yurt içi ve yurt dışında güvenlik güçlerimizle birlikte kendilerine verilen her türlü görevi canları ve kanları pahasına sürdüren güvenlik korucularımızın maaşları asgari ücretin altında kalması bu durum korucularımızın moral ve motivasyonlarını düşürecek, incitecek ve kırılmalarına sebep olacaktır" diye konuştu.



"Güvenlik korucularımızın yüzde 90'ı bankalara borçlanmış"



Güvenlik korucularının aldıkları ücretin ailelerini geçindirmeye yetmediğini aktaran Kandemir, "Bugün ortalama her bir güvenlik korucumuz 7-8 nüfusa sahiptir. Aldıkları maaşla geçimlerini yapamıyorlar doğru dürüst çocuklarını okutamıyor, ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Büyüklerimizin muhakkak bu duruma çözüm bulmalarını bekliyoruz. Sahada yaptığımız çalışmalarda ve kurucularımızdan bize gelen taleplerde korucularımızın yüzde 90'ı bankalara borçlanmış ve banka borçlarını ödeyemedikleri için icralık olmakla karşı karşıya gelmişlerdir. Güvenlik koruculuğunun ortaya çıkış nedeni asla maaş almak değildi. Kimse maaş almak için de korucu olmadı. Bizler vatanımızın için bayrağımızın için köyümüzü ve namusumuzu terörden korumak için korucu olduk. Bizler dün olduğu gibi bugünde vatanımız için şehit olmaya hazırız, biz büyük bir camiayız. Geldiğimiz noktada korucularımız gerçekten de geçinemiyorlar temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar" şeklinde konuştu. - MARDİN