Son Dakika Haberleri: Güvenlik Korucularının Çocukları Aslan'la Buluştu

Güvenlik Korucularının Çocukları Aslan'la Buluştu

37 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan güvenlik korucularının çocukları, TRT Çocuk kanalının sevilen karakteri Aslan ile buluştu.

Güvenlik Korucularının Çocukları Aslan'la Buluştu, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan güvenlik korucularının çocukları, TRT Çocuk kanalının sevilen karakteri Aslan ile buluştu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Van Devlet Tiyatrosunda sahne alan "Aslan Müzikal Tiyatro" oyunu büyük beğeni gördü. Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan ve hayatları boyunca tiyatro oyununa katılmamış güvenlik korucularının çocukları da, Aslan karakteriyle buluşarak güzel bir gün geçirdiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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