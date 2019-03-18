Güvenlik Korucularının Çocukları Aslan'la Buluştu
37 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan güvenlik korucularının çocukları, TRT Çocuk kanalının sevilen karakteri Aslan ile buluştu.
Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan güvenlik korucularının çocukları, TRT Çocuk kanalının sevilen karakteri Aslan ile buluştu.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Van Devlet Tiyatrosunda sahne alan "Aslan Müzikal Tiyatro" oyunu büyük beğeni gördü. Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan ve hayatları boyunca tiyatro oyununa katılmamış güvenlik korucularının çocukları da, Aslan karakteriyle buluşarak güzel bir gün geçirdiler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:11 Kaynak: İHA
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