Babat'ın bulduğu altın bilezik, kolye, 2 altın yüzük ve küpeden oluşan ziynet eşyalarının enkazdan yaralı çıkarılarak hastanede tedavi altına alınan Rabia Kaya 'ya ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güvenlik korucusu enkazda bulduğu altın takıları sahibinin yakınına teslim etti - Son Dakika

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