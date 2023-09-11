Güvenlik korucusu, gece yarısı eşi ve kayınbiraderini öldürdü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde güvenlik korucusu Metin Tunç (27), bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına giden eşi Birsel Tunç (24) ile kayınbiraderi Fecri Tunç'u (32) tabancayla vurarak öldürdü. Kayınvalidesi ile öldürdüğü kayınbiraderinin eşini de yaralayan Metin Tunç, kaçtı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Saat 01.00 sıralarında Patnos ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana gelen olayda güvenlik korucusu Metin Tunç, bir süre önce evi terk eden eşi Birsel'in kaldığı, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, eşi ve onun ailesine peş peşe ateş etti.

EŞİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Tunç'un kayınbiraderi Fecri Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi Birsel Tunç ile kayınvalidesi Hatun Tunç (50) ve kayınbiraderinin eşi Nuriye Tunç (28) ise hastaneye kaldırıldı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Birsel Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hatun ve Nuriye Tunç'un tedavilerinin Patnos Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi. Olayı haber alıp gelen Tunç ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, olay sonrası kaçan Metin Tunç'un yakalanması için çalışma başlattı.