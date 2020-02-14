Güvenlik korucusu, görev yerinde başından vurulmuş bulundu - Son Dakika
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Güvenlik korucusu, görev yerinde başından vurulmuş bulundu

7 saat önce

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, güvenlik korucusu Vahit D. (33), görev yaptığı noktada başından silahla vurulmuş bulundu.

Güvenlik korucusu, görev yerinde başından vurulmuş bulundu, System.String[]

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, güvenlik korucusu Vahit D. (33), görev yaptığı noktada başından silahla vurulmuş bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vahit D., yoğun bakım servisine alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Yazıhan'ın Tohma Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Vahit D., görev yaptığı bölgede, başından silahla vurulmuş bulundu. Vahit D., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Vahit D., daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek, yoğun bakım servisine alındı. Jandarma, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Vahit D.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor.


Yazıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:13 Kaynak: DHA
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