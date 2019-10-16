Son Dakika Haberleri: Güvenlik korucusu, harekata katılmak için dilekçe verdi
Son Dakika Güncel Güvenlik korucusu, harekata katılmak için dilekçe verdi

Güvenlik korucusu, harekata katılmak için dilekçe verdi

33 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde bağlı Güzelsu Mahallesinde görev yapan güvenlik korucusu Selami Tekin, Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için Kaymakamlığa dilekçe verdi.

Güvenlik korucusu, harekata katılmak için dilekçe verdi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde bağlı Güzelsu Mahallesinde görev yapan güvenlik korucusu Selami Tekin, Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için Kaymakamlığa dilekçe verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Tekin, gönüllü olarak harekatta yer almak istediğini belirtti.

Dilekçesini kaymakamlığa teslim eden Selami Tekin, vatanın güvenliği, milletin huzur ve refahı için Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütüne karşı başlattığı harekata kendisi gibi birçok güvenlik korucusu arkadaşının da gönüllü olarak katılmak istediğini belirtti.

Kaymakam Fatih Sayar da duyarlı davranışından dolayı Tekin'e teşekkür ederek, bu tür davranışlarının harekata katılan askerlere moral olduğunu söyledi.

Sayar, "Türkiye'nin topyekun Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimizin maddi ve manevi olarak yanında yer alıyor. Gerektiğinde canını dahi feda edebilecek olan milletimiz önceki harekatlarda da tek yürek oldu." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Gürpınar, Türkiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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