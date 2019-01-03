Güvenlik Korucusu Karlı Yolda Otomobilin Kaymasını İşte Böyle Engelledi

Karlı yolda otomobilin kaymasını motor kaputuna oturarak engellemeye çalıştı -Güvenlik korucusu nöbete motor kaput üzerinde gittiADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde nöbete giden güvenlik korucularını taşıyan otomobil kar nedeniyle ilerlemekte zorlanınca korucular çareyi bir kişiyi...

Karlı yolda otomobilin kaymasını motor kaputuna oturarak engellemeye çalıştı

-Güvenlik korucusu nöbete motor kaput üzerinde gitti



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde nöbete giden güvenlik korucularını taşıyan otomobil kar nedeniyle ilerlemekte zorlanınca korucular çareyi bir kişiyi motor kaputuna oturtmakta buldu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gölyurt Köyü'nden Gerger merkeze göreve giden güvenlik korucuları kar nedeniyle otomobil ilerlemeyince kendilerince bir yöntem buldu. Koruculardan birisi motor kaputunun üzerine oturarak otomobilin önüne ağırlık yaptı.

Karla kaplı yolda ilerlemekte zorlanan ve kayan otomobilin ilerleyebilmesi için bir korucu motor kaputunun üzerine oturdu. Otomobilin önüne ağırlık veren korucu otomobilin kaymasını engelledi.

Yaklaşık 20 santim kalınlığındaki kar ve buz tutan yolda bu şekilde kilometrelerce ilerleyen güvenlik korucularının görev yerlerine sağ salim ulaştıkları öğrenildi. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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