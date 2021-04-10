Güvenlik kulübesinin camlarını kırıp, eşyaları dağıtan saldırgana gözaltı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, site girişindeki güvenlik kulübesinin camlarını sopayla kıran kişi, içerideki eşyaları da dışarı attı. Alkollü olduğu belirlenen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin girişine gelen, ismi açıklanmayan kişi, güvenlik kulübesine saldırdı. Sopayla kapının camlarını kırarak, içeri giren kişi, eşyaları da dışarı attı. Sitedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü olduğu tespit edilen saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.