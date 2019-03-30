Güvenlik Müdürü Cinayetinde 4 Sanık İçin Müebbet İstemi

ANTALYA'da eğlence mekanında güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu (39) cinayetiyle ilgili görülen davada, savcı 4 sanık için ömür boyu hapis cezası istedi.

ANTALYA'da eğlence mekanında güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu (39) cinayetiyle ilgili görülen davada, savcı 4 sanık için ömür boyu hapis cezası istedi.



Kemer'de bir eğlence mekanının güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu, geçen yıl 8 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün otoparkında, önceden husumetli olduğu grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, yaşamını yitirdi.



Cinayetin ardından şüphelilerden 5'i Antalya kent merkezinde, 4'ü ise Belek'te yakalandı. Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşdelen ve Cırık'ı 'kasten öldürme', Ekşi'yi 'kasten öldürmeye azmettirme', Sarıkaya'yı da 'kasten öldürmeye yardım' suçundan tutukladı.



Şüpheliler hakkında hazırlanan, mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Halil Sarıkaya ile Hakan Çopuroğlu arasında, Sarıkaya'nın eğlence mekanında çiçek satmak isterken kovulması üzerine husumet başladığı anlatıldı. İkilinin daha sonra başka bir gece kulübünde karşılaştıkları, sahnedeki şarkıcıya şampanya gönderilip, 'Halil Sarıkaya'dan Hakan Çopuroğlu'na gelsin' anonsu ile gerginliğin arttığı ve husumetin Çopuroğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlandığı kaydedildi.



Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar ile öldürülen Hakan Çopuroğlu'nun eşi Şeyda Çopuroğlu ve ağabeyi Taner Hüsamettin Çopuroğlu katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



Sanıkların olayın başından beri birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettiğini, tüm delillerin olayı doğruladığını mütalaasında belirten Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya'nın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında ayrıca tutuksuz sanık A.K. hakkında ise delilleri karartmak suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.



Sanıklar ve avukatları mütalaaya katılmadıklarını, savunma için süre istediklerini beyan etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.



- Antalya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi

Tartıştığı Eşini Kucağına Alıp 12 Metreden Beton Zemine Böyle Fırlattı

Kızının Cansız Bedenini Bulan Babadan Damadına Şok Suçlama: Kızımın Katili Damadımın Cinsel Organıdır

Polis Otosunda Cinsel İstismar! 46 Yıla Kadar Hapsi İstendi