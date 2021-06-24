Güvenlik müdürü öldürdüğü kişiyi bahçeye geldi, fabrikadan ilanlı yanıt geldi - Son Dakika

Giresun'da avize ve aydınlatma işi yapan Bahtiyar Akçay, 25 Mayıs günü araba almak için İstanbul'a geldi. Son olarak 28 Mayıs günü ailesiyle görüşen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Akçay'ın ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

EN SON FABRİKADA GÖRÜLDÜ

Polis, 19 gün boyunca aranan Akçay'ın en son Angora Halı Fabrikası'nın güvenlik müdürü Nadir Ün ile görüşmek üzere fabrikaya girdiğini ama çıkışının olmadığını, fabrika güvenlik kameralarından tespit etti.

CESEDİ, FABRİKANIN KUYUSUNDA BULUNDU

Bunun üzerine fabrikaya gelen polis, üç gün süren aramalar sonucunda, halıların yıkandığı ve boyandığı fabrikanın bahçesindeki altı kuyudan birinde Akçay'ın cesedine ulaştı. Ağzı beton dökülerek kapatıldığı belirlenen kuyuda, çuval içerisinde bulunan cesedin kimlik tespiti yapılırken polis güvenlik müdürü Nadir Ün ve üç fabrika çalışanını gözaltına aldı.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞLER

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf edip, Bahtiyar Akçay'ı alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü, kendisinin Akçay'a borcu olduğu gibi alacağının da bulunduğunu iddia eden Nadir Ün, "50 bin lira alacağını isteyince ben de 250 bin lira alacağımı istedim. Kavga çıktı vurdum, sonra da cesedi ortadan kaldırmak için arkadaşlarla kuyuya attık. Sinek ve koku yapmaması içinde kuyunun ağzını betonla kapadık" dediği öğrenildi. Ün, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FİRMA GAZETEYE İLAN VERDİ

Milliyet'in haberine göre araba almak için geldiği İstanbul'da öldürülen 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay cinayetiyle ilgili olarak, cinayetin işlendiği ve cesedin saklandığı adres olan Angora Halı firması, gazeteye ilan vererek olayla hiçbir ilgilerinin olmadığını vurguladı. Açıklamada, "Fabrikamızın bahçesindeki bir kulübede bir cinayet işlendiği ortaya çıkmış olup, olayın gerek şirketimizle gerekse şirket yönetiminizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.