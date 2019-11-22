Son Dakika Haberleri: Güvenlik personeline uyuşturucu ve terörle mücadele eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Güvenlik personeline uyuşturucu ve terörle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

Güvenlik personeline uyuşturucu ve terörle mücadele eğitimi verildi

6 saat önce

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli Okul Projesi Eğitim Programı" kapsamında okullarda görev yapan güvenlik personellerine uyuşturucu ve terörle mücadele eğitimi verildi.

Güvenlik personeline uyuşturucu ve terörle mücadele eğitimi verildi, System.String[]

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli Okul Projesi Eğitim Programı" kapsamında okullarda görev yapan güvenlik personellerine uyuşturucu ve terörle mücadele eğitimi verildi.


Geleceğin teminatı çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ile diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları ve okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olmaları görevlerini daha dikkatli ve duyarlı yapmalarının sağlanması amacıyla, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde "Güvenli Okul Projesi Eğitim Programı" kapsamında merkez ve İlçe okullarında görevlendirilen 102 özel güvenlik görevlisi, 41 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 4 okul polisine uyuşturucu ve terörle mücadele eğitimi verildi. Ayrıca, özel güvenlik hukuku ve kişi hakları, genel kollukla ilişkiler, etkili iletişim, uyuşturucu madde bilgileri, asayiş hizmetleri, toplum destekli polislik, çocukların suçtan korunması ve terörle mücadele konularında da bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:32 Kaynak: İHA
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