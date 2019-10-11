Son Dakika Haberleri: Güvenlik personellerine hizmet içi eğitim
Son Dakika Güncel Güvenlik personellerine hizmet içi eğitim

Güvenlik personellerine hizmet içi eğitim

50 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 406 güvenlik personeline yönelik, "5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu" eğitimi verildi.

Güvenlik personellerine hizmet içi eğitim, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum içerisindeki personellerine yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan '5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu' eğitimi 8-11 Ekim tarihleri arasında Büyükşehir Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Hizmet içi eğitim, 4 gün boyunca Güvenlik Uzmanı Mehmet Balcı'nın seminerleri ile devam etti. Eğitime Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 406 güvenlik personeli gruplar halinde katılıyor.

BAYRAM "GÜVENLİK PERSONELİMİZ BİZİM İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"

Güvenlik personellerine yönelik uzun süredir eğitim planlarının olduğunu ifade eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Bayram Bayram, "Güvenlik personellerimiz bizim için önem arz ediyor. Marmara Belediyeler Birliği ile ortaklaşa eğitimler düzenliyoruz. Mehmet Balcı hocamız alanında uzman. Ülkemiz ve bizim için sizin konumunuz gerçekten çok kıymetli. Sizlerin bunun bilincinde olmanızı istiyoruz. Verilecek olan eğitimden en iyi şekilde yararlanmanızı diliyorum" dedi.

FARKLI BAŞLIKLARDA GÜVENLİK EĞİTİMİ

Güvenlik Uzmanı Mehmet Balcı tarafından verilen eğitim kapsamında '5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu' hakkında güvenlik personellerine bilgi verildi. Eğitim kapsamında Etkili İletişim, Güvenlik Tedbirleri, Kalabalık Yönetimi, Şüpheli Paket ve Patlayıcı başlıklarında bilgiler sunuldu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programları farklı konularda ve alanında uzman eğitimcilerin katılımı ile devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Balcı, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:09 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 isim Beşiktaş başkanlığına aday oldu!
İstanbul'daki fuarda sergilenen 1,6 milyon dolarlık devasa kolye dikkatleri üzerine çekiyor Günlük burç yorumları 11 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 11:00:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenlik personellerine hizmet içi eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]