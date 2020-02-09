Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Adıyaman'da konferans verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Adıyaman'da konferans verdi - Son Dakika

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Adıyaman'da konferans verdi

6 saat önce

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Türkiye olarak savunma sanayisinde yerli üretimde yüzde 70'e ulaşmış durumdayız." dedi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Adıyaman'da konferans verdi, System.String[]

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Türkiye olarak savunma sanayisinde yerli üretimde yüzde 70'e ulaşmış durumdayız." dedi.

Yarar, Adıyaman Belediyesince Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, dış politikayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı yatırımlara dikkati çeken Yarar, "Türkiye olarak savunma sanayisinde yerli üretimde yüzde 70'e ulaşmış durumdayız. Eğer bu atılım yıllar önce yapılmış olsaydı şu an Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok alanda Türkiye daha etkin bir durumda olabilirdi." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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