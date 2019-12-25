Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar:

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin son dönemde iki tane oyun bozan hareketi olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi Fırat Kalkanı Harekatı. İkincisi Pençe Harekatıdır. Yani birisi Suriye'de oyun bozdu. İkincisi Pençe Harekatı ile şu anda Kuzey Irak'taki büyük operasyon. Bunun ikisi oyun bozmaktır." dedi.

Yarar, Taşlıçiftlik Kampüsü Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda "Oyun bozan Türkiye'den oyun kuran Türkiye'ye" konulu konferansta, dünyada aslında herkesin herkesin rakibi olduğunu söyledi.

Dünyadaki bütün devletlerin birer işletme olduğunu ifade eden Yarar, "Herkes küçük pastanın içinden ne alacağına karar vermeye çalışıyor. Bunu yaparken sizin başarınızın dışında rakiplerinizin başarısızlığı da önemli. Çünkü herkes aynı yere oynuyor. Bu kavganın büyüklüğünde herkes birbirine oyun kurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Yarar, millet olarak tarihi kitaplardan öğrendiklerini dile getirerek, "Devletler çıraklıklarında oyuna gelir. Kalfalıklarında oyun bozarlar. Ustalıklarında oyun kurarlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin son dönemde iki tane oyun bozan hareketi olduğunu aktaran Yarar, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi Fırat Kalkanı Harekatı. İkincisi Pençe Harekatıdır. Yani birisi Suriye'de oyun bozdu. İkincisi Pençe Harekatı ile şu anda Kuzey Irak'taki büyük operasyon. Bunun ikisi oyun bozmaktır. Türkiye'nin Libya ile anlaşma imzalayıp bölgede 41 bin kilometrekareden 189 bin kilometrekareye deniz sularının mavi vatanı bu kadar büyütmesi, bu oyun kurmaktır. Oyun kuran bir ülkenin vatandaşı olmakla oyun bozan veya oyuna gelen ülkenin vatandaşı olmak arasında çok büyük eziyet farkı vardır. Oyuna düşen ülke Suriye'dir. Oyuna düşen ülke Libya'dır. Oyuna düşen Irak'tır. Oyuna geldiğinizde elinizdeki bütün kaynaklar gider. Canınız gider. Malınız gider. Hem de geleceğiniz gider. Oyun bozmak için uğraştığınız zaman da emekleriniz gitmeye başlar. Oyun bozarken enerji alamazsınız. Enerji kaybedersiniz. Ama oyun kurarken enerji toplamaya başlarsınız."

Yarar, Türkiye'nin son yıllarda milli silahlar yapmaya başladığına dikkati çekerek, "Geçen sene öldürülen teröristlerin 4'te 3'ü SİHA'lar tarafından öldürüldü. Bir hayal, bir yolculuk Türkiye'nin terörle mücadelede önünü açıyor. Birisinin oyun kurma yeteneği sizi başka bir yerde ön plana çıkartabiliyor." dedi.

Yarar'a, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin tarafından çeşitli hediyeler verildi.