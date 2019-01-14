Son Dakika Haberleri: Güvenlik Sektörü %100 Güvenlik Noktasında Yeterli Mi?

Güvenlik Sektörü %100 Güvenlik Noktasında Yeterli Mi?

1 saat önce

CK Enerji Altyapı ve Operasyon Direktörü Savaş Ergen, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

CK Enerji Altyapı ve Operasyon Direktörü Savaş Ergen, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Güvenlik sektörünün belirsiz bir sektör olduğunun altını çizen Ergen, "Somut, elle tutulur obje sayısı diğer sektörlere göre çok daha az. Bu nedenle güvenlik sektörünün %100 bekleneni verdiğine ve ihtiyaçlarına tam anlamıyla karşıladığına pek inanmıyorum" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 

Sektörel, Ekonomi
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