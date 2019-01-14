Son Dakika Haberleri: Güvenlik Sektöründeki Gelişmeler Siber Saldırıları Önlemede Yeterli Mi?

Güvenlik Sektöründeki Gelişmeler Siber Saldırıları Önlemede Yeterli Mi?

1 saat önce

Enerjisa Bilgi Güvenliği Risk ve Uyum Grup Müdürü Pelin pehlivan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Enerjisa Bilgi Güvenliği Risk ve Uyum Grup Müdürü Pelin pehlivan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Güvenlik sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Pehlivan, "Sektörde, güvenliği %100 sağlamak artık düşünüldüğünden de zor. Saldırılar artık çok daha sofistike ve hatta bazı saldırılar devlet destekli. Biz de bu noktada ekstra çözümler ile güvenlik kalkanlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 

TV, Sektörel, Ekonomi
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