Son Dakika Haberleri: Güvenlik Sorunu Nedeniyle Sahel'de 2 Bin Okul Kapandı

Güvenlik Sorunu Nedeniyle Sahel'de 2 Bin Okul Kapandı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Sahel bölgesinde süre gelen güvenlik sorununun Burkina Faso, Mali ve Nijer'de yaklaşık 2 bin okulun kapanmasına yol açtığını bildirdi.

Güvenlik Sorunu Nedeniyle Sahel'de 2 Bin Okul Kapandı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Sahel bölgesinde süre gelen güvenlik sorununun Burkina Faso, Mali ve Nijer'de yaklaşık 2 bin okulun kapanmasına yol açtığını bildirdi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Sahel bölgesindeki 3 ülkede son iki yılda güvenlik problemi nedeniyle kapanan okul sayısı iki katına çıkarak 2 bine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, eğitim personeli ve binalarına yönelik tehditler ile saldırıların yanı sıra okulların askeri amaçlarla da kullanılmasının 400 binden fazla çocuğun eğitiminin aksamasına ve 10 bin 50 öğretmenin işinden olmasına yol açtığı aktarıldı. Okullara, öğretmen ve öğrencilere yönelik doğrudan saldırıların, çocuk haklarının ciddi ihlali olduğuna işaret edildi.

Çatışma zamanlarında okullara gidemeyen çocukların, barışçıl ve müreffeh bir toplum kurmalarını sağlayacak becerileri öğrenemediği belirtilen açıklamada, silahlı grupların sömürülerine de maruz kaldıkları da aktarıldı.

UNICEF'in Burkina Faso, Nijer ve Mali hükümetleriyle eğitimin korunması için ortak çalışmalar yürüttüğü vurgulanan açıklamada, çocukların nerede olura olsun öğrenmeye devam etmelerini sağlayacak eğitim programları geliştirildiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:45 Kaynak: AA

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